Первый в Южной Корее пациент, излечившийся от коронавируса, будет выписан из больницы в среду. Об этом сообщила на брифинге глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выздороветь удалось второму по порядку появления зараженному в стране, всего через 13 дней после того, как у него подтвердили коронавирус.

"Сегодня 5 февраля должен впервые выписаться из больницы второй подтвержденный зараженный... Домашний карантин для тех, кто контактировал со вторым зараженным, закончится 7 февраля", - сообщила Чон Ын Гён.

В последнее время у пациента уже не наблюдалось симптомов вируса, таких как жар или кашель, а проведенные с разницей в сутки три анализа показали отсутствие вируса.

Южная Корея в среду подтвердила еще два новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 18. Еще 174 человека проходят проверку. Помимо подтвержденных зараженных, в домашнем карантине находятся 950 человек, контактировавших с ними. С выпиской выздоровевшего пациента на лечении останутся еще 17 человек.