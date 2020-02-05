Опасное приземление пассажирского самолета авиакомпании Jet2 в Англии во время урагана попало на видео. Запись публикует Daily Mail.

На ролике видно, как лайнер подлетает к взлетно-посадочной полосе (ВПП) под углом, а затем начинает раскачиваться из стороны в сторону сильными порывами ветра. На следующем кадре воздушное судно касается посадочной полосы сперва правым шасси, а потом левым, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Отмечается, что видеозапись была сделана в аэропорту Лидс-Брадфорд в графстве Уэст-Йоркшир.

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