Раджани Дамодар Шетти довольно известна в своём родном Мангалуре (Индия), ведь эта неравнодушная женщина всегда готова спасать животных, попавших в беду, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На сей раз помощь добрячки потребовалась бездомной собаке, упавшей в глубокий колодец. Тут-то Раджани пришлось призвать на помощь всю свою храбрость, ведь женщина не умеет плавать и испытывает страх перед водой.

Тем не менее, спасительница спустилась на дно ямы и сумела обвязать животное верёвкой, после чего оно было успешно вытащено на поверхность, а вскоре из колодца вылезла и сама женщина. Конечно же, её добрый и отважный поступок не остался незамеченным в социальных сетях, и пользователи наперебой хвалят Раджани.

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