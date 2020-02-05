Ведущий производитель роботов Китая - компания Siasun - при содействии Шэньянского института автоматизации создает робота, который будет заниматься сбором медицинских анализов у лиц с подозрением на пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, робот возьмет на себя часть функций медсестер. Они постоянно подвергают себя повышенному риску при осмотре пациентов, которые с большой вероятностью могут быть заражены пневмонией. Предполагается, что новейшие технологии позволят существенно ускорить и упростить проверку на наличие инфекции.

Проект осуществляется при поддержке Академии наук Китая и нескольких государственных ведомств. Согласно задумке конструкторов, при помощи гибкой механизированной руки робот на дистанционном управлении будет аккуратно помещать в ротовую полость пациента марлевый тампон. С его помощью врачи смогут абсолютно безопасно получать образец слюны.

Ожидается, что такая технология максимально сократит число случаев заражения среди медицинского персонала, борющегося с распространением заражения.