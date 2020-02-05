Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что "Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны".

Хотя в реальности происходит наоборот - это Запад - США и ЕС, объединили усилия с тем, чтобы пересмотреть историю Второй мировой войны и представить ее нынешнему и последующим поколениям совершенно в ином, прямо противоположном ракурсе, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Пользователи в соцсетях активно комментируют очередной опыт западных стран с попыткой пересмотреть историю, перевернув ее до основания и свалив с больной головы на здоровую. Вот так и рождается лжеистория - на наших глазах, при нашем попустительстве.

Россия не должна позволить своим западным оппонентам совершить этот глобальный исторический подлог.

Постсоветские страны, разгромившие фашизм, должны выступать с единых позиций. Хотя в современной истории это достаточно сложно, учитывая попытки героизации фашизма в тех постсоветских странах, где усилено влияние США и других западных стран. В той же Армении возвышается 6-метровый памятник фашистскому пособнику Гарегину Нжде.

А когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев единственный, наконец, обратил внимание на этот вопиющий факт на недавнем саммите СНГ, на него набросились все проармянские СМИ России, вместо того, чтобы проявить соответствующую реакцию на распространение в постсоветском пространстве идеологических установок армянских нацистов, ностальгирующих по фашистам.

Пользователи в соцсетях также проводят исторические параллели, отмечая, что сейчас с Россией происходит именно то, что европейцы уже практиковали с Османской империей, когда Запад обвинил турков в "массовой резне армян" и начал шантажировать этим "фактом".

Хотя, если присмотреться и проанализировать историю армян в Османской империи, то там происходило ровно все наоборот, как и сейчас - Россию, спасшую мир от фашизма, пытаются представить мировым агрессором.

Также европейцы пытаются приписать России "массовую резню" и репрессии по отношению к восточноевропейским народам. Западная коалиция пытается признать данный "факт" коллективно, а потом будут прижимать Россию к стене, как это уже 100 лет происходит с турками.

Подпишутся ли народы Восточной Европы, которых Россия и все народы СССР спасали от фашизма, на эту авантюру? Как ранее на этом сыграли армяне, и до сих пор вопят о "геноциде армян", но при этом отказываются открывать архивы, невзирая на многочисленные призывы Анкары.