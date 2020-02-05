Последствия удачной охоты крокодила на бирманского питона были запечатлены в национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Питоны, являющиеся представителями инвазивного вида животных, появившихся на природоохранной территории в результате деятельности человека, стали настоящим бедствием для местной фауны. Единственными обитателями заповедника Эверглейдс, способными дать отпор "ползучим захватчикам", пожирающим всё живое, считаются крокодилы, которые с переменным успехом ведут борьбу с конкурентами.

Питон пожалел, что забрался на территорию крокодила в американском заповеднике "Этот агрессивный бирманский питон не смог сравниться с нашим коренным американским крокодилом!

Несмотря на все новости о питонах, уничтожающих экосистему Эверглейдс, это видео даёт нам надежду на то, что наши местные животные справятся со змеями", - написал в комментариях Ричард Петроски, запечатлевший схватку рептилий.



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