В Удмуртии автоинспектор проявил впечатляющие физические способности, когда задерживал лихача, который пытался скрыться. На требования нарушитель не реагирует, в итоге патрульным ничего не остается, кроме как открыть огонь по колесам, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Колеса спущены и легковушка замедляется. Этим моментом и пользуется полицейский. Прямо на ходу он запрыгивает в салон через пассажирское окно. Риск, конечно, велик. Однако он оправдал себя, гонщика удалось задержать.

Как выяснилось, он злостный нарушитель, его уже не раз ловили пьяным за рулем. В отношении мужчины составили протоколы сразу по 8 статьям.

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