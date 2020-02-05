16:47

Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции увеличилось до 23.

Об этом сообщило в среду агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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15:32

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, идут спасательные работы, заявил глава муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арвас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины.

Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.

"Из-под снега извлекли 8 погибших, около 50 еще там, спасатели работают", - цитирует Арваса телеканал NTV.