Не менее 26 человек скончались во Франции от гриппа с ноября 2019 по февраль 2020 года, эпидемия распространилась на всей материковой территории страны, говорится в бюллетене Национального агентства общественного здоровья страны (Santé publique France), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С 4 ноября 2019 года были зафиксированы 311 тяжелых случаев заболевания гриппом, причем 49 из них - на пятой неделе года. ... Двадцать шесть человек скончались: трое детей в возрасте до 15 лет, 12 человек в возрасте 15-64 лет и 11 человек в возрасте от 65 лет и выше", - говорится в документе.

Если на четвертой неделе года французский регион Нормандия был окрашен в оранжевый цвет, тогда как вся остальная карта страны уже была красной от эпидемии, то к настоящему времени эпидемия затронула всю материковую часть страны. Также эпидемия объявлена на Антильских островах, а на Реюньоне она уже завершилась.

"Активность гриппа продемонстрировала значительный рост во всех регионах метрополии на пятой неделе года. Все регионы теперь находятся в стадии эпидемии", - следует из бюллетеня.

Ведомство отмечает, что лучшим способом уберечься от гриппа и его осложнений являются прививки. Также следует регулярно мыть руки и закрывать рот при кашле, а если симптомы заболевания все же проявили себя, нужно носить маску, чтобы не заражать окружающих.