Осторожно! У посмотревших видео отмечаются симптомы желания подхватить коронавирус, чтобы хотя бы на денечек попасть туда!

Работы начались 25 января, прошло 10 суток, и вот 2 февраля первое медучреждение "Хошэньшань" было сдано, 3-го числа, распахнуло гостеприимные двери для пациентов с 2019-nCoV (вторая лечебница, "Лейшеншан", должна открыться 6 февраля). На память об этом событии - ускоренное видео, в котором десятидневное строительство показано за 45 секунд, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Больница на одну тысячу мест. А работать в ней, сообщает "Интерфакс", будут специальные медицинские бригады из служащих Народно-освободительной армии Китая общей численностью 1400 человек. Многие из них имели дело с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году и лихорадкой Эбола.

В новострой под видом журналистов проникли репортеры китайского международного новостного канала CGTN и сняли, как там оно все, внутри. Одним глазом смотри эти кадры, а вторым не забывай поглядывать на интерактивную карту распространения коронавируса по планете.

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