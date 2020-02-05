https://news.day.az/world/1200271.html В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", - заявил О'Брайен, выступая в Вашингтоне.
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