США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", - заявил О'Брайен, выступая в Вашингтоне.