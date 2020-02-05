Компания Tesla сообщила, что запланированные на начало февраля поставки автомобилей будут отложены из-за вспышки коронавируса. Акции автовендора на фоне новостей упали на торгах в среду, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Американский автопроизводитель в конце прошлого года запустил в Китае свой первый завод за пределами США, способный производить 150 тыс. автомобилей в год. 7 января Tesla начала в Китае продажи Model 3, собранных на шанхайском заводе. Автомобили получили 10 клиентов.

Tesla приостановила работу шанхайской Гигафабрики после наступления Нового года по лунному календарю, следуя указаниям правительства в связи со вспышкой коронавируса.

"Намеченная на начало февраля поставка электромобилей будет отложена. Мы наверстаем темпы производства, как только ситуация со вспышкой вируса улучшится", - написал на своей странице в Weibo Тао Линь, вице-президент Tesla в ответ на вопрос одного из пользователей.

Финансовый директор Tesla Зак Кирхорн (Zach Kirkhorn) заявил в ходе ежеквартального конференц-кола инвесторам на прошлой неделе, что завод в Шанхае останется закрытым еще на неделю-полторы. Финдиректор сообщил, что задержка "может немного повлиять на рентабельность за квартал", но ограничено, так как вклад прибыли от реализации Model 3 в Шанхае остается не особо существенным.

Акции Tesla закрылись на отметке $887,06, что является рекордным показателем для акций автовендора. Цена выросла во вторник на 23%, достигнув внутридневного рекорда в $968,99 за акцию. Это произошло после того, как ценные бумаги Tesla выросли в цене почти на 20% в понедельник, что стало самым большим однодневным скачком с мая 2013 года.

Но в среду аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг компании до "удержания", хотя и сохранили свою ценовую цену на уровне $750 за акцию.

Китай рассматривается аналитиками как критический рынок для Tesla, но здесь есть ряд проблем, начиная со снижения продаж электромобилей и заканчивая растущей конкуренцией. Инсайдеры отмечают, что местное производство электрокаров Tesla увеличит пространство китайского рынка. Согласно плану по достижению целей в 300 тыс. электромобилей к 2021 г. в соответствии со стоимостью в размере 300 тыс. юаней за один электрокар ожидается, что батареи, материал, реле постоянного тока высокого напряжения и система терморегулирования создадут рынок объемом более 40 млрд юаней.