Благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV, говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фонд выделяет 10 миллионов долларов на меры по сдерживанию распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае и странах Африки. Согласно заявлению, новое финансирование в размере до 100 миллионов долларов будет включать выделенные в январе 10 миллионов.

"Сегодня Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что немедленно выделит до 100 миллионов долларов для глобальной борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Как поясняется в заявлении, фонд выделит "до 20 миллионов долларов на ускорение выявления, изоляции и лечения" людей, у которых был найден коронавирус, чтобы "прекратить передачу вируса и сдержать распространение заболевания". Фонд отмечает, что средства будут направлены многопрофильным организациям, таким как ВОЗ и Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Поддержка также будет направлена национальным органам здравоохранения Китая и других стран, в которых есть подтвержденные случаи заболевания.