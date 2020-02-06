Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, Трамп не будет осужден и отстранен от власти, передает РИА Новости.

Сенаторы проголосовали "не виновен" по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.