Два миномётных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА Новости.

"Некоторое время назад два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении армии.