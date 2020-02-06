https://news.day.az/world/1200311.html Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Два миномётных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА Новости.
"Некоторое время назад два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении армии.
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