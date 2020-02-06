https://news.day.az/world/1200312.html Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили 31 рейс, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По данным на 00.00 по мск, во Внуково задержано семь рейсов.
Как стало известно, в Домодедово задержали 17 рейсов, а также отменили два.
Кроме того, пять рейсов задержано в Шереметьево.
Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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