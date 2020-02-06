В аэропортах Москвы задержали и отменили 31 рейс, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По данным на 00.00 по мск, во Внуково задержано семь рейсов.

Как стало известно, в Домодедово задержали 17 рейсов, а также отменили два.

Кроме того, пять рейсов задержано в Шереметьево.

Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.