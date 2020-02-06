В Соединенных Штатах был зафиксирован 12 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения в штате Висконсин, передает РИА "Новости".

Как рассказали в ведомстве, вирус у человека нашли 5 февраля. Всего в этом штате проверяли 10 человек с подозрением на коронавирус. У семи из них он не найден, а результаты еще двоих пока не пришли.

На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 500 человек. В два раза больше (1029 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 24,6 тыс. человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения попросила мировые страны выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV.