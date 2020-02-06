Белый дом прокомментировал результаты процесса по импичменту Трампа

Причиной объявления импичмента президенту США Дональду Трампу стало желание демократов повлиять на выборы в 2020 году, на которых глава государства планирует переизбираться, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против президента.

"Все эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года... Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить свою работу от имени американского народа в 2020 году и в будущем", - говорится в заявлении.

Гришэм вновь обвинила спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и главу комитета по разведке палаты Адама Шиффа во лжи и задалась вопросом "будет ли возмездие". Выборы в палату представителей пройдут 3 ноября - одновременно с президентскими.