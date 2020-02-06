https://news.day.az/world/1200324.html Versace, Michael Kors и Jimmy Choo понесут потери в $100 млн из-за коронавируса

Versace, Michael Kors и Jimmy Choo понесут потери в $100 млн из-за коронавируса

В мире, 6 февраля 2020 09:16 344

Эпидемия пневмонии в Китае, вызванная вирусом 2019-nCoV, может обернуться для базирующейся в США компании Capri Holdings - владельца модных брендов Versace, Michael Kors и Jimmy Choo - финансовыми потерями в $100 млн. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на оценки, подготовленные самой компанией на период до конца нынешнего года.

По данным на 5 февраля, компания вынуждена была закрыть 150 из 225 своих магазинов в КНР, а в большинстве остальных резко сократилось число покупателей.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

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