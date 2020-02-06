Американские баскетболистки разобрались между собой по-мужски. Команды Техаса и Алабамы копили обиды весь матч, ситуация вышла из-под контроля в самом конце.

Игроки забыли про спортивное соперничество и сошлись на паркете в рукопашной. Битва приняла такой размах, что судьям пришлось спасаться бегством, а их стол едва не рухнул, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На фоне постоянных обвинений в харассменте в США охранники особенно аккуратно разнимали дерущихся баскетболисток. Вскоре конфликт удалось погасить.

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