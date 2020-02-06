https://news.day.az/world/1200338.html Американские баскетболистки подрались после матча - ВИДЕО
Американские баскетболистки подрались после матча - ВИДЕО
Американские баскетболистки разобрались между собой по-мужски. Команды Техаса и Алабамы копили обиды весь матч, ситуация вышла из-под контроля в самом конце.
Игроки забыли про спортивное соперничество и сошлись на паркете в рукопашной. Битва приняла такой размах, что судьям пришлось спасаться бегством, а их стол едва не рухнул, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На фоне постоянных обвинений в харассменте в США охранники особенно аккуратно разнимали дерущихся баскетболисток. Вскоре конфликт удалось погасить.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре