https://news.day.az/world/1200341.html Вот как спасали пассажиров разбившегося в Турции самолета - ВИДЕО
Вот как спасали пассажиров разбившегося в Турции самолета - ВИДЕО
Выполнявший рейс из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines, на котором находилось 177 пассажиров и 6 членов экапажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Anadolu", во время аварии погибли 3 человека.
Пострадавшие размещены в 18 различных больницах Стамбула.
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