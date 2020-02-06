Выполнявший рейс из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines, на котором находилось 177 пассажиров и 6 членов экапажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Anadolu", во время аварии погибли 3 человека.

Пострадавшие размещены в 18 различных больницах Стамбула.