Свыше ста человек участвовали в деловом форуме в одной из гостиниц Сингапура, после которого, вернувшись на родину, вирус 2019-nCoV был обнаружен у двух граждан Республики Корея и одного малайзийца. Как сообщает в четверг телеканал CNA, еще у четверых жителей Сингапура была диагностирована пневмония, причины которой пока не подтверждены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мероприятие проходило 20-22 января в пятизвездочной гостинице Grand Hyatt Singapore, расположенной на центральной торговой улице Орчард. В форуме принимали участие по меньшей мере 94 иностранца, которые по его завершению покинули город-государство. "Мы проинформировали зарубежных коллег о сложившейся ситуации", - говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава.

Представители гостиницы в среду сообщили журналистам, что в связи с обнаружением вируса была проведена необходимая санитарная обработка. Между тем деятельность отеля продолжается в обычном режиме.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.