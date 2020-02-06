Скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате один человек погиб, около 30 пострадали. Об этом сообщила газета Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, еще один человек считается пропавшим без вести. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Причина аварии пока не известна.