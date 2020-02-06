Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея выделит 844 тыс. долларов на разработку лекарств для лечения пневмонии, вызываемой вирусом 2019-nCoV, и средств ее диагностики. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Крайне важно разработать средства диагностики, способные быстро определить этот вирус в "полевых условиях", а также отобрать лекарства, которые могут помочь остановить его распространение", - приводит Yonhap слова одного из сотрудников министерства. Там также добавляют, что "правительство выберет лабораторию или институт, а также руководителя исследований, чтобы работа могла начаться как можно скорее".

Yonhap отмечает, что исследователи сначала изучат ключевые характеристики вируса, проведут эпидемиологические испытания, затем отберут лекарства, показавшие наилучшие результаты.

На данный момент в Республике Корея выявлено 23 случая заражения вирусом 2019-nCoV. Лекарства от него пока не существует, южнокорейские медики применяют препараты, предназначенные для борьбы с лихорадкой Эбола и ВИЧ.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.