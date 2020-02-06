Власти Китая зарегистрировали на территории страны 19 случаев заболевания вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией среди иностранцев, двое из них выписались из больницы.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Остальные 17 продолжают проходить курс лечения", - уточнила она на регулярном брифинге.