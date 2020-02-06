Институт вирусологии города Ухань подал патентную заявку на антивирусное средство ремдесивер, разработанное в 2016 году американской биотехнологической компанией Gilead Sciences, для использования его в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, 21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.

"Так как оба эти препарата отдельно использовались для лечения больных и показали свою эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями, мы предполагаем, что необходимо также оценить их воздействие на человеческий организм для противодействия коронавирусу нового типа", - цитирует газета совместное исследование Института вирусологии Уханя и Пекинского института фармакологии и токсикологии.

У китайских исследователей есть шанс получить патент, избежав судебных разбирательств с компанией Gilead Sciences, если будет доказана эффективность ремдесивера в борьбе с коронавирусом в комбинации с другим средством, сообщила газета со ссылкой на юриста гонконгской компании Hogan Lovells Эндрю Кобдена.