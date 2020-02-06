https://news.day.az/world/1200439.html Дагестанские бабушки увидели первый снег и сыграли в снежки - ВИДЕО
Дагестанские бабушки увидели первый снег и сыграли в снежки - ВИДЕО
Каждый из нас остается ребенком, не зависимо от возраста. О нем как раз и забыли пенсионеры в Дагестане, где выпал первый снег, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
Они настолько обрадовались сугробам, что впали в детство. Прихватив с собой санки, бабушки дружно отправились к дому приятельницы, чтобы позвать её на улицу и вместе поиграть в снежки.
Одна из бабушек в какой-то момент начала демонстрировать акробатические трюки. Чем вызвала восторг не только у своих сверстниц, но и у тех, кто посмотрел это видео.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре