Каждый из нас остается ребенком, не зависимо от возраста. О нем как раз и забыли пенсионеры в Дагестане, где выпал первый снег, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Они настолько обрадовались сугробам, что впали в детство. Прихватив с собой санки, бабушки дружно отправились к дому приятельницы, чтобы позвать её на улицу и вместе поиграть в снежки.

Одна из бабушек в какой-то момент начала демонстрировать акробатические трюки. Чем вызвала восторг не только у своих сверстниц, но и у тех, кто посмотрел это видео.

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