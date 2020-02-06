В Сети появились кадры отражения ПВО Сирии ракетной атаки по Дамаску, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видеоролик разместило в Интернете агентство SANA. По его данным, атаку осуществляет израильская сторона с территории Голанских высот.

На кадрах, предположительно, видна работа сирийских комплексов. Небо озаряют вспышки.

В четверг, 6 февраля, сирийские СМИ оповестили, что западные районы Дамаска подверглись воздушной атаке со стороны Израиля.

Накануне сирийская армия освободила форпост в Идлибе, который занимали террористы. После этого Вашингтон запросил экстренное заседание СБ ООН по САР и призвал "положить конец" конфликту в Сирии.

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