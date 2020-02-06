Срочные сообщения приходят из Иерусалима. Там автомобиль протаранил толпу пешеходов. Это первые кадры с места, наезд произошел в самом центре, недалеко от Старого города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое - в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, легковушка внезапно вылетела на тротуар, причем водитель даже не пытался тормозить.

После чего скрылся до приезда полиции. Сейчас его ищут.

Полиция не исключает, что атака была преднамеренной.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.