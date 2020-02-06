Организаторы турнира по мини-футболу HKFC Soccer Sevens, запланированного на 17-19 мая в Гонконге, в четверг отменили это мероприятие из-за "текущей ситуации" в городе. Состязание перенесено на следующий год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Естественно, мы очень разочарованы и хотели бы поблагодарить все команды, спонсоров, заинтересованных лиц и болельщиков, которые нацелились на мероприятие 2020 года. Мы вернемся в 2021 году", - сообщается на сайте турнира.

Из-за угрозы распространения нового коронавируса здесь на неопределенный срок были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия. В последние месяцы Гонконг также был охвачен антиправительственными протестами, из-за которых был отменен целый ряд спортивных состязаний.