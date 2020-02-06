Профсоюзы железнодорожников Италии объявили о проведении в пятницу всеобщей двухчасовой забастовки работников отрасли "в связи с исключительной серьезностью происшедшего инцидента и в знак уважения к человеческой жизни", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг утром высокоскоростной поезд "Красная стрела" (Frecciarossa), следовавший из Милана в Салерно, сошел с рельсов в окрестностях североитальянского города Лоди, при этом два вагона перевернулись. В результате аварии погибли два машиниста поезда, пострадал 31 человек.

Прокуратура Лоди открыла следственное дело по факту гибели людей в результате железнодорожной аварии. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины, приведшие к ЧП.

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования в связи с кончиной двух железнодорожников, подчеркнув, что они погибли на рабочем месте. Глава государства призвал быстро выяснить причины инцидента, чтобы обеспечить право граждан на безопасность на транспорте.

Забастовка работников железнодорожного транспорта Италии начнется в пятницу в 12.00 (14.00 мск) и будет продолжаться два часа. По информации профсоюзов, в ней примут участие представители всех компаний отрасли, работающих как на национальном, так и на местном уровне.