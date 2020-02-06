Момент жесткой посадки лайнера в Стамбуле попал на камеры - ВИДЕО
Момент жесткой посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Кадры были опубликованы DHA, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На видео самолет появляется на взлетно-посадочной полосе и на огромной скорости, выбрасывая искры из под себя, "летит" в сторону ограждения. Не успевая затормозить, он падает.
Незадолго до этого были опубликованы кадры, на которых спасатели вытаскивают пострадавших из-под обломков самолета, который буквально развалился на три части.
По уточненной информации, трое человек погибли.
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