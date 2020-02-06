Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую строчку в российской части глобального списка Forbes с состоянием в 25,1 миллиарда долларов, обогнав в четверг сразу двоих - главу и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О смене лидера свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляется в режиме реального времени.

"Произошло это благодаря последовательному росту акций "Норникеля", главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21426 рублей за акцию", - отмечает издание.

Второе место занял Вагит Алекперов, от Потанина он отстает всего на 100 миллионов долларов. Как отмечает Forbes, глава "Лукойла" никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, но шансы это сделать в ближайшей перспективе вполне реальны.

Михельсон замыкает тройку лидеров с состоянием в 24,9 миллиарда долларов. "И дело не в том, что он обеднел - в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, однако росло не так значительно, как у конкурентов", - отмечает издание.