Жители Портервилля (Калифорния, США) глазам своим не поверили, когда увидели в небе над домами огромный тёмный сферический объект.

Сообщается, что НЛО довольно долго летал, будоража умы и воображение людей, а когда стемнело, он просто исчез. Очевидцы уверяют, что живут в очень тихом районе, так что вряд ли кто-то стал бы запускать над их головами рекламный воздушный шар или какой-нибудь зонд, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Уфологи посчитали отснятые кадры очень интересными. Сфера, чем бы она ни являлась, вызвала целую дискуссию в интернете, и множество пользователей склоняются к мысли, что мы видим корабль пришельцев, причём подлетевший к людям пугающе близко.

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