Ирак планирует открыть наземное сообщение для торговли с Россией, заявил в четверг посол арабской республики в Москве Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни на встрече с председателем комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера мы встречались с господином [спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом] Богдановым. С нами присутствовал старший заместитель министра иностранных дел Ирака. И вчера прямо во время совещания министр иностранных дел Ирака [Мухаммед Али аль-Хаким] связался со своим заместителем - они проводили совещание в Ираке по поводу магистрали - и передал, что Совет министров Ирака дал добро на открытие наземного сообщения между РФ и Ираком", - сказал он.

Посол добавил, что географически расстояние между Ираком и Россией составляет 1700 км, а расстояние между Багдадом и Москвой - 3400 км, но что "касается торговли наземным путем - расстояние совсем небольшое".

По словам дипломата, у России и Ирака есть огромные возможности для взаимной торговли. "Надеюсь, что российские товары в сфере сельского хозяйства, электроэнергетики, строительные материалы появятся на арабских рынках. И что иракские товары появятся на российских рынках", - указал он.

Посол также добавил, что следующая российско-иракская межправительственная комиссия будет заседать в Москве в апреле.