Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в результате вспышки террористической активности в Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, в результате недопустимого роста террористической активности сирийские правительственные войска были вынуждены реагировать. Так, в декабре 2019 года - январе 2020 года террористы "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС), захватившие зону деэскалации, активизировали свои агрессивные вылазки и нападения на позиции сирийских правительственных войск и близлежащие города, прежде всего Алеппо.

В декабре 2019 года, продолжили в дипведомстве, было зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов. Террористы жестоко пресекали демонстрации мирных жителей внутри Идлиба, протестующих против засилья боевиков, препятствовали выходу гражданского населения, обстреливая гуманитарные коридоры. "По сути, джихадисты взяли в заложники население идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве живого щита", - добавили в МИД РФ.

В середине января, указали в министерстве, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в идлибской зоне деэскалации. "Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки, - отметили в дипведомстве. - Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты". В МИД добавили, что попытки атаковать авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников не прекращаются.

Как добавили в министерстве, все это свидетельствует о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук, при этом переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела. "В этих условиях правительственные войска были вынуждены реагировать, чтобы защитить сотни и тысячи сирийцев от террористического произвола. Необходимо отметить, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. И здесь не должно быть никаких разночтений. Речь идет о национальной территории Сирии и о боевиках, бороться с которыми является не только правом, но и обязанностью правительства страны", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ при этом подчеркнули, что Россия полностью привержена договоренностям в рамках астанинского формата, предусматривающим необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. "Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности на земле, а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - указали в министерстве.