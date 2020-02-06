Масштабная акция протеста против проекта пенсионной реформы, который уже внесен на рассмотрение французского парламента, началась в Париже в четверг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четверг объявлен очередным днём забастовки, в которой принимают участие разные категории населения. Организаторами манифестации традиционно выступили крупнейшие французские профсоюзы.

Манифестация началась от Восточного вокзала в 10-м округе французской столицы. Участники акции идут по бульвару Мажанта через площадь Республики, завершится акция на площади Нации.

В начале колонны идут студенты разных вузов.

"На каком языке ещё нужно сказать: нет - пенсионной реформе?", - гласит надпись на одной из растяжек, где слово "нет" переведено также на русский, китайский, португальский и другие языки.

Вместе с тем проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых - 19 тысяч - оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.

Протестные акции проходят в четверг и в других французских городах, в том числе в Марселе, Бордо, Ницце.