Неизвестные застрелили в городе Басра на юге Ирака одного из влиятельных сторонников шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра. Об этом сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны, передает Day.Az.

По данным источника, жертвой нападения стал религиозный деятель Хазем аль-Хальфи, один из лидеров блока ас-Садра. Группа неизвестных вооруженных людей открыла по нему огонь, когда аль-Хальфи возвращался домой после рабочего дня. Он погиб на месте, скончавшись от огнестрельных ранений.

Вечером в среду в священном для мусульман-шиитов городе Наджаф на юге страны вспыхнули столкновения между демонстрантами, не прекращающими антиправительственных выступлений, и сторонниками Муктады ас-Садра, поддержавшего назначение Мухаммада Тауфика Аляуи новым премьер-министром страны. Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности, жертвами столкновений стали не менее 5 человек, еще более 100 получили ранения.

И.о. премьер-министра страны Адель Абд аль-Махди распорядился в четверг создать комиссию по расследованию событий в Наджафе. Одновременно глава МВД Ясин аль-Ясери прибыл в провинцию Наджаф, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, сообщил телеканал Al-Sumaria.