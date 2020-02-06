Решив покататься на аттракционе, посетители ярмарки пробыли на нём слишком долго - ВИДЕО
Посетители ярмарки в Чонбури (Таиланд), решившие порадовать себя острыми ощущениями, вместо этого провели время довольно нудно.
Аттракцион, на котором собирались покататься люди, недолго их радовал, ведь в какой-то момент блок предохранителей взорвался, и люлька просто зависла в воздухе. Многие отметили, что персонал ярмарки хоть и отреагировал на такое несчастье, но действовал очень медленно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Не желая попусту тратить время, пленники аттракциона начали отстёгиваться и самостоятельно спускаться вниз. Самых робких и терпеливых, просидевших в ловушке около 2 часов, тоже в итоге освободили, подтянув люльку вниз с помощью верёвок.
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