Посетители ярмарки в Чонбури (Таиланд), решившие порадовать себя острыми ощущениями, вместо этого провели время довольно нудно.

Аттракцион, на котором собирались покататься люди, недолго их радовал, ведь в какой-то момент блок предохранителей взорвался, и люлька просто зависла в воздухе. Многие отметили, что персонал ярмарки хоть и отреагировал на такое несчастье, но действовал очень медленно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Не желая попусту тратить время, пленники аттракциона начали отстёгиваться и самостоятельно спускаться вниз. Самых робких и терпеливых, просидевших в ловушке около 2 часов, тоже в итоге освободили, подтянув люльку вниз с помощью верёвок.

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