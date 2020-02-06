Около 130 человек оказались заблокированы в шахте Гарпенберг на севере Швеции из-за пожара.Об этом сообщает издание Aftobladet со ссылкой на представителя компании Boliden, владеющей шахтой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом по данным полиции, которые приводит телеканал SVT, под землей находятся от 70 до 80 человек.



"Происходит выделение дыма из-за возгорания оборудования на глубине 852 метра под землей. Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы", - заявила журналистам представитель шахты Йенни Готтхардсон.

На данный момент известно об одном пострадавшем из-за вдыхания дыма.

Шахта оборудована 46 комнатами для укрытия, запаса кислорода в которых должно хватить на 239 человек на 8 часов. Внутри шахты также находятся два пожарных автомобиля и один автомобиль скорой помощи.

