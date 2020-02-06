Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, свои посты покидают:



- генерал-майор полиции Аксенов Н. Н., начальник управления МВД по Амурской области;



- генерал-майор полиции Афанасьев Н. Н., начальник управления МВД по Приморскому краю;



- генерал-майор полиции Половников В. Н., министр внутренних дел по Республике Коми;



- генерал-лейтенант Яхьев Р. Х., начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике;



- полковник юстиции Сарафанов А. Г., замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области.

Половникова, возглавлявшего МВД по Республике Коми с 2015 года, в середине января арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.

