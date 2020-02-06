Британская авиакомпания Virgin Atlantic продлила отмену ежедневных рейсов Лондон-Шанхай до 28 марта в связи с продолжающимся распространением коронавируса в КНР. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В январе авиакомпания приостановила вылеты из аэропорта Хитроу в Шанхай на две недели, начиная со 2 февраля.



"Учитывая новую рекомендацию МИД Великобритании, растущие ограничения на въезд в материковый Китай и наше пристальное внимание к безопасности, Virgin Atlantic решила продлить приостановку полетов Хитроу-Шанхай до 28 марта", - говорится в заявлении.

Virgin Atlantic пообещала возместить стоимость билетов пассажирам, планировавшим полеты в указанный период.

Ранее другая британская авиакомпания British Airways (BA) также приостановила полеты в материковый Китай до 29 февраля.

В настоящее время авиасообщение между Великобританией и КНР поддерживают три авиаперевозчика: Air China, China Eastern и China Southern.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.

