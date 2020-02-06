Турция продолжает перебрасывать гаубицы и бронетехнику в свои наблюдательные пункты в Идлибе. Об этом сообщила турецкая газета Aksam, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Направляемое в Идлиб вооружение предназначено для укрепления турецких наблюдательных пунктов, которые осуществляют контроль за зоной деэскалации, пишет газета со ссылкой на военные источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Как сообщил ранее РИА Новости военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

