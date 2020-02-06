https://news.day.az/world/1200605.html В Армении десятки человек отравились эклерами
В Армении десятки человек отравились эклерами
Около 50 жителей Сюникской и Лорийской областей Армении госпитализированы с кишечной инфекцией в результате отравления эклерами. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В больницы Сюникской и Лорийской областей Армении с 27 января по 6 февраля были доставлены 49 человек с симптомами кишечной инфекции - высокой температурой, диареей, рвотой. Все пациенты сообщили, что ели эклеры", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что в данный момент в больницах остается 41 человек.
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