Около 50 жителей Сюникской и Лорийской областей Армении госпитализированы с кишечной инфекцией в результате отравления эклерами. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В больницы Сюникской и Лорийской областей Армении с 27 января по 6 февраля были доставлены 49 человек с симптомами кишечной инфекции - высокой температурой, диареей, рвотой. Все пациенты сообщили, что ели эклеры", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что в данный момент в больницах остается 41 человек.