Всемирная организация здравоохранения проведет 11 и 12 февраля глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от китайского штамма коронавируса. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

"Мы до сих пор многого не знаем... Мы боремся с тенью. Надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать. Поэтому 11 и 12 февраля мы проведем глобальный форум по исследованиям и инновациям для определения приоритетов в исследованиях и координации международных усилий. Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально. Цель встречи - ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov", - сказал он.

По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым корановирусом в мире составляет 28293 человека. Из них 28068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.