Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией производства ракет-носителей третьего поколения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. .

"Благодаря поддержке Высшего космического совета Ирана сегодня мы можем создавать ракеты-носители третьего поколения. Иран освоил технологию создания ракет-носителей третьего поколения под названием "Сарир", - заявил Барари агентству Fars.

Он добавил, что иранские исследователи и ученые добились больших достижений в области космоса и авиации.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Исламской Республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран готовится провести запуск спутника "Зафар". Ожидается, что спутник будет запущен до пятницы.

Ранее он сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для вывода на орбиту и уже ведет работы по подготовке пусковой площадки для спутника "Зафар".

В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.

США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.

