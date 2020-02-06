Число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 13, поскольку супруга одного из заболевших из Баварии также оказалась заражена, о чем в четверг сообщило баварское министерство здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее говорилось, что двое из числа заболевших в Германии оказались в числе эвакуированных из Уханя граждан ФРГ, остальные случаи были зафиксированы в Баварии.

"В настоящее время, по состоянию на 13.00 (16.00 по бакинскому времени), в Баварии зарегистрировано в общей сложности одиннадцать подтвержденных случаев коронавируса", - отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

