Великобритания поддерживает концепцию "двух государств" для разрешения израильско-палестинского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщил представитель британского премьера, лидеры поговорили по телефону в четверг и обсудили предложение США по урегулированию в регионе.

"Премьер подтвердил, что поддерживает усилия США. Он также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории", - сказал журналистам представитель кабинета министров.

Лидеры также обсудили способы укрепления двусторонних отношений после Brexit, в том числе в торговле.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.