https://news.day.az/world/1200626.html В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе
В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе
Правоохранители Ирана задержали человека, опубликовавшего "фейковое" видео о заболевании в стране коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Правоохранительные органы заинтересовала публикация в социальных сетях видео, называвшегося "госпитализация первого человека в одной из больниц Курдистана (провинция на западе Ирана - ред.), заболевшего коронавирусом".
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