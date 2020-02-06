Правоохранители Ирана задержали человека, опубликовавшего "фейковое" видео о заболевании в стране коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Правоохранительные органы заинтересовала публикация в социальных сетях видео, называвшегося "госпитализация первого человека в одной из больниц Курдистана (провинция на западе Ирана - ред.), заболевшего коронавирусом".