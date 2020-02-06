Снижение числа заболевших новым коронавирусом было впервые зафиксировано в Китае 6 февраля, но говорить о пике болезни пока рано

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Женеве исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

"Пока очень рано делать предположения о пике заболевания, однако мы рады, что сегодня первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось. Пока рано делать какие-либо предположения. Мы все еще в центре интенсивной вспышки", - сказал он.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что в среду, 5 февраля, было зафиксировано самое большое количество заболевших в сутки с начала эпидемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.